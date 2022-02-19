В Луганске диверсанты взорвали газопровод

Начался пожар

На газопроводе в Луганске прогремели два взрыва. Власти заявляют, что их устроили диверсанты.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно ярко-жёлтое зарево, осветившее город минувшей ночью. Авария произошла на газораспределительном узле. На месте пожара работают аварийные бригады, сообщают местные СМИ.

Минувшим вечером в ЛНР и ДНР объявлена эвакуация мирного населения в Россию. Власти республик заявляют о подготовке Киевом масштабного наступления.

Кроме того, власти ЛНР заявили, что за ночь украинские военные обстреляли из миномётов несколько населённых пунктов на линии соприкосновения.

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