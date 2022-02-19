В Ростовской области введён режим ЧС

Туда прибывают беженцы из Донбасса

Ростовская область вводит режим чрезвычайной ситуации на фоне роста числа беженцев из Донбасса. Распоряжение о режиме ЧС отдал губернатор региона Василий Голубев.

"Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "Чрезвычайная ситуация" с 10 часов 19 февраля". - сказал Голубев на совещании в администрации.

В регионе развёрнуто более 140 пунктов временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса. По состоянию на утро 19 февраля, в них уже находятся более полутора тысяч человек.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Также в республиках началась всеобщая мобилизация.

Кроме того, в руководстве республик Донбасса заявили, что за ночь украинские военные усилили обстрелы населённых пунктов на линии соприкосновения, а в Луганске диверсанты подорвали газопровод.

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