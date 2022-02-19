В цирке на Цветном бульваре показали шоу к 100-летию Юрия Никулина

Оно называется "Почти серьёзно"

В Московском цирке на Цветном бульваре представили новое шоу "Почти серьёзно". Оно посвящено 100-летию со дня рождения Юрия Никулина.

Сценарий основан на одноимённой книге артиста и рассказывает о самых важных моментах его жизни: первое посещение цирка, военное время, встреча с женой...

В шоу задействованы акробаты, жонглёры, дрессированные белые тигры. Есть уникальные номера, в частности, перекрёстный воздушный полёт.

Проект реализуют при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает "ТВ Центр".

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