В Канаде борцам с ковид-ограничениями начали блокировать счета

Полиция жёстко пресекает протесты

В Канаде не утихают протесты противников коронавирусных ограничений. В Оттаве из-за очередной акции приостановил работу парламент. Полиция перешла к более жёстким действиям. Накануне были задержаны свыше сотни зачинщиков беспорядков. Банковские счета участников начали блокировать власти.

Более сотни канадцев, протестующих против антикоронаврисуных мер, задержаны. Закон о чрезвычайных ситуациях развязал руки полицейским. И теперь они всех, кто оказывает сопротивление, укладывают на землю и связывают им руки за спиной.

Лидеров "Конвоя свободы" (так называют себя участники автоколонн дальнобойщиков, которые заблокировали центр Оттавы и крупные автотрассы) не только арестовали, но и заблокировали им все банковские счета, сообщает "ТВ Центр".

В правительстве подтвердили - закон о чрезвычайных ситуациях даёт такое право. Ранее о финансировании акций дальнобойщиков из-за рубежа заявил премьер-министр Джастин Трюдо. По его словам, примерно половина средств митингующим поступила из США.

Накануне из-за протестов пришлось отменить заседание парламента. На улицах остаются десятки фур. Чтобы не пускать в город новых участников протеста, полиция установила около ста контрольных пунктов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram