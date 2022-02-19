На Европу обрушился шторм "Юнис": есть погибшие

Отменены сотни авиарейсов

Десять человек стали жертвами мощного шторма "Юнис", который обрушился на запад Европы. Ураган уже называют сильнейшим за тридцать лет.

Под ударом стихии оказались Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды. Там порывы ветра достигали рекордных 36-ти метров в секунду.

Ураган валил с корнем деревья, сносил автомобили и кровли зданий. Отменены около 400 рейсов и парализовано железнодорожное сообщение, сообщает "ТВ Центр".

Обрушился "Юнис" и на Бельгию. Там напора ветра не выдержал башенный кран. Он рухнул прямо на больницу, задев верхний этаж. По данным местных СМИ, есть пострадавшие.

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