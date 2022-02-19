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На Европу обрушился шторм "Юнис": есть погибшие

13:42
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Отменены сотни авиарейсов

Десять человек стали жертвами мощного шторма "Юнис", который обрушился на запад Европы. Ураган уже называют сильнейшим за тридцать лет.
Снежный шторм в США унес жизни пятерых человек

Под ударом стихии оказались Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды. Там порывы ветра достигали рекордных 36-ти метров в секунду.

Ураган валил с корнем деревья, сносил автомобили и кровли зданий. Отменены около 400 рейсов и парализовано железнодорожное сообщение, сообщает "ТВ Центр".

Обрушился "Юнис" и на Бельгию. Там напора ветра не выдержал башенный кран. Он рухнул прямо на больницу, задев верхний этаж. По данным местных СМИ, есть пострадавшие.

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