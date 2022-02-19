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Александр Большунов принёс России ещё одно олимпийское золото

11:43
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Он был первым в масс-старте на 30 километров

Сразу две олимпийских награды, одну из них высшей пробы, принесли нашей стране лыжники. В результате упорной борьбы с норвежцами Александр Большунов первым пришёл к финишу в масс-старте на 30 километров. Серебро взял Иван Якимушкин. Ещё один член нашей сборной - Артём Мальцев - был четвёртым.
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В предпоследний день Игр в Пекине пристальное внимание приковано к выступлениям фигуристов. Сразу три спортивных пары из России вошли в четвёрку сильнейших по итогам короткой программы.

В произвольной программе главную конкуренцию им составит дуэт из Китая. Надежды на награды есть и у наших конькобежцев – мужской и женский масс-старты уже начались. А во второй половине дня состоятся заезды женских двоек в бобслее, сообщает "ТВ Центр".

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