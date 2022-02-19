Путин объявил призыв запасников на военные сборы

Резервисты будут совершенствовать свои навыки

Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в этом году сборы будут проходить в Вооружённых силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и ФСБ, сообщает "ТВ Центр".

Правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением призыва. Напомним, что сборы россиян из запаса проходят ежегодно. Они необходимы для совершенствования боевых навыков резервистов.

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