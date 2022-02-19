Байден обсудил Украину с лидерами стран НАТО

Президент США снова заявил о "российском вторжении"

На Западе продолжают упорно не замечать происходящее в Донбассе. Открытое нарушение Киевом Минских соглашений интересует американских и европейских политиков гораздо меньше, чем мифическое вторжение России. В Лондоне уже сообщили о согласовании с ЕС новых санкций в отношении Москвы. А "точные" сроки нападения на Украину в очередной раз озвучил Джо Байден.

Телефонный разговор Джо Байдена с лидерами стран-членов НАТО продолжался 48 минут. Всё это время журналисты ждали, когда президент выйдет, чтобы обнародовать очередное заявление и обменивались шутками о том, когда же состоится пресловутое вторжение.

Байден остался верен себе, отметив, что Россия не оставила планов по вторжению на Украину. На вопрос "Когда?" заявил, что счёт идёт на недели, потом, правда, поправился - на сутки.

Ещё один важный посыл: США не собираются отправлять свои войска в Европу, однако готовы оказывать поддержку украинскому режиму. В том числе, посредством антироссийских санкций, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем, издание "Шпигель" написало, что в британском архиве хранится документ под грифом "секретно" от 1991 года, в котором страны Запада открыто заявляют о неприемлемости расширения НАТО на восток. Он подписан представителями США, Британии, Франции и ФРГ и гласит, что альянс не продвинется дальше Эльбы или Одера. А значит членство в НАТО той же Польше под большим вопросом.

Впрочем, Старый Свет сейчас это мало волнует. Лондон занят тем, что переносит своё украинское посольство из Киева во Львов и тоже готовит санкции. Хотя реальных поводов для этого как не было, так и нет, заявили в российском МИДе, комментируя западную позицию.

На Мюнхенской конференции по безопасности сегодня должен выступить украинский лидер. Хотя намерения Зеленского покинуть страну в такой момент в США назвали не самым дальновидным. Впрочем, по части зрения у Америки самой, очевидно, не всё ладно. Особенно учитывая, с каким упорством ей мерещатся российские войска вот-вот готовые перейти в наступление. По данным журналистов, в полной готовности уже 190 тысяч солдат. Подразделений, которые покинули приграничные районы после учений, никто на Западе не заметил.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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