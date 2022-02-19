В Ростовскую область начали прибывать беженцы из Донбасса

В регионе объявлен режим ЧС

В Донбассе началась массовая эвакуация жителей. Донецкую республику покинули уже более шести с половиной тысяч человек, почти треть из них дети. Беженцев принимает Ростовская область, там сегодня введён режим чрезвычайной ситуации. Подготовлено свыше 140 пунктов временного размещения.

Люди уверены - эскалация конфликта идёт со стороны Киева, на границах самопровозглашенных республик отмечается большое сосредоточение украинских сил. Предположительно, в Россию могут выехать до 700 тысяч жителей Донбасса.

Первые автобусы выехали в восемь часов вечера. Долгих проводов не получилось. Эвакуироваться пришлось в спешке. Люди выбираются и на личном транспорте, и даже пешком, сообщает "ТВ Центр".

Словам Киева о ненападении никто не верит. Зато вспоминают, что там не одну неделю говорили об эвакуации иностранных граждан и посольств, но ничего не предложили Донбассу. В России для беженцев открыты 15 пунктов пропуска: шесть автомобильных, два железнодорожных и семь пешеходных.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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