ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отметил триумфальное выступление лыжника Большунова в Пекине

14:00
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Спортсмен завоевал три золотые медали

Владимир Путин отметил триумф лыжника Александра Большунова и его выдающийся личный вклад в достижения сборной. Российский спортсмен завоевал на Олимпиаде в Пекине три золотых медали. С победой его поздравил президент России, сообщает сайт Кремля.
Александр Большунов принёс России ещё одно олимпийское золото

"От души поздравляю Вас с ещё одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота", - говорится в поздравлении.

Президент отметил отличную подготовку и точный расчёт сил, которые помогли Большунову стать первым. Путин пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

В предпоследний день Игр Александр Большунов пришёл первым на марафоне в 30 километров. Изначально планировалась гонка на 50 километров, но из-за погодных условий дистанцию пришлось сократить. Большунов преодолел её за 1 час 11 минут 32,7 секунды.

До этого российский лыжник стал победителем гонки в скиатлоне и эстафете. Также в Пекине он вял серебро в гонке раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 километров и бронзу в командном спринте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Александр Большунов
Александр Большунов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.