Путин отметил триумфальное выступление лыжника Большунова в Пекине

Спортсмен завоевал три золотые медали

Владимир Путин отметил триумф лыжника Александра Большунова и его выдающийся личный вклад в достижения сборной. Российский спортсмен завоевал на Олимпиаде в Пекине три золотых медали. С победой его поздравил президент России, сообщает сайт Кремля.

"От души поздравляю Вас с ещё одной победой. Вы триумфально выступили в Пекине, в условиях сильнейшей конкуренции завоевали три олимпийских золота", - говорится в поздравлении.

Президент отметил отличную подготовку и точный расчёт сил, которые помогли Большунову стать первым. Путин пожелал спортсмену новых успехов и всего самого доброго.

В предпоследний день Игр Александр Большунов пришёл первым на марафоне в 30 километров. Изначально планировалась гонка на 50 километров, но из-за погодных условий дистанцию пришлось сократить. Большунов преодолел её за 1 час 11 минут 32,7 секунды.

До этого российский лыжник стал победителем гонки в скиатлоне и эстафете. Также в Пекине он вял серебро в гонке раздельным стартом классическим ходом на дистанции 15 километров и бронзу в командном спринте.

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