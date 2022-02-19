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Московские врачи выехали в регионы на помощь в борьбе с коронавирусом

15:41
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Они проведут там две недели

Сегодня из Москвы в регионы отправились бригады столичных врачей. Они помогут коллегам в лечении пациентов с коронавирусом.
За сутки в России госпитализировано 15062 больных коронавирусом

Более 50 медиков выехали в Курскую, Саратовскую, Амурскую области, Забайкалье, Алтайский край... Там они проведут две недели.

В числе специалистов - сотрудники ведущих лечебных учреждений мегаполиса - инфекционисты, анестезиологи и эпидемиологи, сообщает "ТВ Центр"

"Москва помогала регионам с самого начала. В Москве накоплен самый большой опыт лечения, и мы делимся этим опытом. Мы приедем, пообщаемся с коллегами, с руководством здравоохранения региона, выясним, какие есть проблемы и слабые точки, и в зависимости от этого будем действовать", - отметил заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях Олег Черныш.

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