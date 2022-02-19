Московские врачи выехали в регионы на помощь в борьбе с коронавирусом

Они проведут там две недели
Сегодня из Москвы в регионы отправились бригады столичных врачей. Они помогут коллегам в лечении пациентов с коронавирусом.
Более 50 медиков выехали в Курскую, Саратовскую, Амурскую области, Забайкалье, Алтайский край... Там они проведут две недели.
В числе специалистов - сотрудники ведущих лечебных учреждений мегаполиса - инфекционисты, анестезиологи и эпидемиологи, сообщает "ТВ Центр"
"Москва помогала регионам с самого начала. В Москве накоплен самый большой опыт лечения, и мы делимся этим опытом. Мы приедем, пообщаемся с коллегами, с руководством здравоохранения региона, выясним, какие есть проблемы и слабые точки, и в зависимости от этого будем действовать", - отметил заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи для работы в чрезвычайных ситуациях Олег Черныш.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram