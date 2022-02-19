Проект "Урок цифры" выпустил новый курс для школьников

Опытом поделятся известные эксперты

Музыка и информационные технологии. Всероссийский образовательный проект "Урок цифры" выпустил новый тематический курс для школьников.

Своим опытом делятся ведущие эксперты. Они рассказывают о том, как в современном мире связаны искусство и IT-отрасль. Один из примеров - создание мелодий с помощью искусственного интеллекта.

Основная цель - помочь детям и подросткам сориентироваться в разнообразии профессий в сфере информационных технологий, сообщает "ТВ Центр".

Уроки разработаны для учащихся с первого по 11-ый классы. Все материалы доступны на портале проекта в интернете.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram