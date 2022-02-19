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Разведка ДНР добыла план наступления ВСУ в Донбассе

14:21
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Он предполагает продвижение войск до границы с Россией

Разведка ДНР добыла план наступательной операции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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По словам военного, украинские силовики планируют уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру в республиках Донбасса на глубину до 15 километров от линии соприкосновения. В так называемый день "Д" ВСУ нанесут массированный удар с применением наземных средств, самолётов и беспилотников.

Также украинские военные задумали продвинуться по территории Донбасса до границы с Россией. Осуществить эту операцию ВСУ хочет за два дня.

Основной целью плана наступления Басурин назвал зачистку Донбасса от русскоязычного населения. Когда Киев хочет начать наступление, он не сообщил.

18 февраля обстановка на линии разграничения в Донбассе обострилась. Украинские военные возобновили обстрелы. В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Также в республиках началась всеобщая мобилизация.

Кроме того, в руководстве республик Донбасса заявили, что за ночь украинские военные усилили обстрелы населённых пунктов на линии соприкосновения, а в Луганске диверсанты подорвали газопровод.

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