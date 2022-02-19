Путин дал старт учениям с пусками баллистических ракет

Всё прошло в штатном режиме

Сегодня в Кремле Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт плановым учениям сил стратегического сдерживания. Российский лидер вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко наблюдал за пусками гиперзвуковых аэробаллистических ракет комплекса "Кинжал" и противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Как подчеркнули в Минобороны, учения были спланированы заранее. Основная задача - отработка действий стратегических наступательных сил по нанесению гарантированного поражения противнику, сообщает "ТВ Центр".

Как доложил глава Минобороны Сергей Шойгу, в манёврах принимают участие Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот, силы и средства Южного военного округа.

В пресс-службе Кремля сообщили, что все задачи, предусмотренные в ходе проведения учений Сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме. Все ракеты поразили назначенные цели.

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