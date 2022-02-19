Нескончаемый поток: Россия принимает беженцев с Донбасса

Люди бегут от войны

Около 36 тысяч жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область с начала эвакуации. Для оперативного приёма беженцев там введён режим чрезвычайной ситуации. В регионе подготовлено около трёхсот мест временного размещения, открыта горячая линия. Кроме того, из Нижегородской области направлены первые фуры с гуманитарным грузом.

Эвакуированных жителей Донбасса рассаживают в автобусы и развозят в пункты временного размещения. В основном это санатории и пансионаты на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Здесь они проведут несколько дней и будут обеспечены питанием одеждой и всей необходимой помощью, сообщает "ТВ Центр".

Из-за наплыва беженцев пункты пропуска с самопровозглашенными республиками работают только на проход в Россию. Поток нескончаемый. Развернуты палаточные лагеря МЧС. Здесь тепло, можно отдохнуть и получить медицинскую помощь. Многим нужна просто психологическая поддержка. В Ростовской области создан оперштаб. Глава МЧС лично посетил палаточный лагерь и поддержал людей.

Одними из первых в Ростовскую область приехали подопечные из донецкой школы-интерната. После суток в пути теперь многие из них впервые увидят море.

Эвакуацию женщин, детей и людей пожилого возраста накануне объявило руководство ДНР и ЛНР после того, как ВСУ начали массированные обстрелы населённых пунктов. Предположительно, в Россию могут выехать до 700 тысяч жителей Донбасса.

((ЗК)) Словам Киева о ненападении никто не верит. Зато вспоминают, что там не одну неделю говорили об эвакуации иностранных граждан и посольств, но ничего не предложили Донбассу. В России для беженцев открыты 15 пунктов пропуска. Попасть в Ростовскую область можно в том числе на поезде. Готовность принять беженцев выразили уже 26 регионов России.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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