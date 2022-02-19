СК займётся расследованием взрыва украинского снаряда в Ростовской области

Поручение дал Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России сегодня поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на российскую территорию.

Власти самопровозглашённых республик Донбасса заявляют, что Украина, прямо нарушая Минские соглашения, стягивает к линии соприкосновения тяжёлую артиллерию, сосредоточила подразделения Сил специальных операций и планирует заброску диверсионно-террористических групп.

Взрыв снаряда на территории России совпал с резким обострением ситуации в Донбассе. Как сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики продолжают обстрел из крупнокалиберных орудий.

Этой ночью был взорван газопровод в Луганске. Повреждены электроподстанция и водопровод. Без света и воды рискуют остаться жители десятков населённых пунктов.

В ДНР и ЛНР началась всеобщая мобилизация. В Донецке прекращено движение муниципального транспорта. Автобусы используют для эвакуации мирных жителей.

Тимур Абдуллаев - следит за развитием ситуации (смотрите видео).

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