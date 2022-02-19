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СК займётся расследованием взрыва украинского снаряда в Ростовской области

14:47
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Поручение дал Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России сегодня поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на российскую территорию.
Разведка ДНР добыла план наступления ВСУ в Донбассе

Власти самопровозглашённых республик Донбасса заявляют, что Украина, прямо нарушая Минские соглашения, стягивает к линии соприкосновения тяжёлую артиллерию, сосредоточила подразделения Сил специальных операций и планирует заброску диверсионно-террористических групп.

Взрыв снаряда на территории России совпал с резким обострением ситуации в Донбассе. Как сообщают в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики продолжают обстрел из крупнокалиберных орудий.

Этой ночью был взорван газопровод в Луганске. Повреждены электроподстанция и водопровод. Без света и воды рискуют остаться жители десятков населённых пунктов.

В ДНР и ЛНР началась всеобщая мобилизация. В Донецке прекращено движение муниципального транспорта. Автобусы используют для эвакуации мирных жителей.

Тимур Абдуллаев - следит за развитием ситуации (смотрите видео).

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