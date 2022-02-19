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Собянин рассказал об электронных сервисах для бизнеса

16:46
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Они собраны на одном портале

На столичном Портале поставщиков представлена информация о важных электронных сервисах для малого и среднего бизнеса. Там всё сделано для удобства предпринимателей: все сведения собраны в одном месте.

Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин. "Здесь предприниматели могут легко перейти к онлайн-сервисам, которые помогут запустить бизнес, найти инвестора, пройти бесплатное бизнес-обучение, разобраться в налоговых льготах", - сообщил мэр.

Также на портале есть все сервисы для бизнеса, облегчающие работу с государственными закупками. Обратиться за информацией могут не только москвичи, но и жители российских регионов. Собянин пообещал, что в будущем сведения будут дополняться.

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