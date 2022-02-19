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Волочкова объявила о новом этапе войны за деньги с Большим театром

17:21
  • суббота
  • 19 февраля 2022

На кону - 95 миллионов рублей

Анастасия Волочкова продолжает биться с Большим театром за круглую сумму. Балерина проработала в главном театре страны 20 лет, но до сих пор не получила свои 95 миллионов рублей.

"Мы идем в Следственный комитет", - объявили адвокаты богини шпагата о новом этапе войны с Большим театром. Слова юристов приводит издание "СтарХит".

Балерина и её адвокаты намерены привлечь к делу Следственный комитет. Такая мера связана с тем, что Большой театр повторно попросил информацию из банка о зачислениях Волочковой после того, как банк ответил: "Никаких зачислений нет".

Как утверждают адвокаты, театр сообщил суду, что они договорились с банком, что банк даст какую-то другую информацию. Для юристов такая ситуация стала нонсенсом. Очередное заседание суда по делу "Волочкова против Большого театра" назначено на 8 апреля.

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