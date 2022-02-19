ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало запуск "Кинжалов" на учениях с участием Путина

17:33
  • суббота
  • 19 февраля 2022

За манёврами следил и белорусский президент

Министерство обороны показало впечатляющие кадры учений сил стратегического сдерживания. Запуски ракет прошли под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
Путин дал старт учениям с пусками баллистических ракет

На кадрах видны пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал", стрельбы оперативно-тактического комплекса "Искандер" и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. 

В морской части масштабных учений представлены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон". Также с космодрома Плесецк российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс", она успешно поразила цель на камчатском полигоне Кура.

Владимир Путин наблюдал за пусками ракет вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский лидер накануне прибыл в Москву на переговоры со своим российским коллегой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
Попадание в цель гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Попадание в цель гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Пилот истребителя ВКС России
Пилот истребителя ВКС России
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Экипаж подводной лодки ВМФ России
Экипаж подводной лодки ВМФ России
Пуск крылатой ракеты оперативно тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно тактического ракетного комплекса "Искандер"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.