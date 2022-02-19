Минобороны показало запуск "Кинжалов" на учениях с участием Путина

За манёврами следил и белорусский президент

Министерство обороны показало впечатляющие кадры учений сил стратегического сдерживания. Запуски ракет прошли под руководством Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

На кадрах видны пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал", стрельбы оперативно-тактического комплекса "Искандер" и вылеты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В морской части масштабных учений представлены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон". Также с космодрома Плесецк российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс", она успешно поразила цель на камчатском полигоне Кура.

Владимир Путин наблюдал за пусками ракет вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский лидер накануне прибыл в Москву на переговоры со своим российским коллегой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram