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МИД России вступил в дискуссию с канцлером ФРГ о геноциде в Донбассе

18:07
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Дипломаты указали Шольцу на исторический опыт

В российском МИДе напомнили об историческом опыте Германии, полученном в годы Второй мировой войны.   На Смоленской площади считают неприемлемыми комментарии канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего смешными заявления российской стороны о геноциде жителей Донбасса.
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"Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц вступил в заочную дискуссию с российским президентом. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что понятие "геноцид" неприменимо к ситуации в Донбассе.

"Аргумент, что в Донбассе происходит геноцид, надо ясно сказать, смешной", - утверждал канцлер.

На этой неделе на совместной пресс-конференции с Шольцем в Москве российский президент Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом. Тогда Шольц ничего не ответил на это замечание, но спустя несколько дней, всё-таки решил вступить в заочный спор с российским лидером.

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