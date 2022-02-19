МИД России вступил в дискуссию с канцлером ФРГ о геноциде в Донбассе

Дипломаты указали Шольцу на исторический опыт

В российском МИДе напомнили об историческом опыте Германии, полученном в годы Второй мировой войны. На Смоленской площади считают неприемлемыми комментарии канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего смешными заявления российской стороны о геноциде жителей Донбасса.

"Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц вступил в заочную дискуссию с российским президентом. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он сказал, что понятие "геноцид" неприменимо к ситуации в Донбассе.

"Аргумент, что в Донбассе происходит геноцид, надо ясно сказать, смешной", - утверждал канцлер.

На этой неделе на совместной пресс-конференции с Шольцем в Москве российский президент Владимир Путин, говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом. Тогда Шольц ничего не ответил на это замечание, но спустя несколько дней, всё-таки решил вступить в заочный спор с российским лидером.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram