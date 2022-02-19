Опубликованы кадры с места взрывов снарядов в Ростовской области

Частично разрушен жилой дом

В Сети появились кадры, снятые на месте падения снарядов в Ростовской области. Одно видео разместил Следственный комитет. Его сотрудники изучат остатки снаряда и воронку на огороженном участке на пересечённой местности.

Второе видео сняли очевидцы на месте попадания снаряда в жилой дом. На кадрах видно, что у строения повреждена крыша.

Как сообщает ТАСС, снаряд попал в жилой дом на хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области на границе с Украиной. Никто не пострадал.

В Главном следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований. Распоряжение об этом дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

18 февраля обстановка на линии разграничения в Донбассе обострилась. Украинские военные возобновили обстрелы. В самопровозглашённых республиках началась эвакуация мирного населения в Россию. Также в ДНР и ЛНР объявлено о всеобщей мобилизации.

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