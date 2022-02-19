ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликованы кадры с места взрывов снарядов в Ростовской области

19:22
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Частично разрушен жилой дом

В Сети появились кадры, снятые на месте падения снарядов в Ростовской области. Одно видео разместил Следственный комитет. Его сотрудники изучат остатки снаряда и воронку на огороженном участке на пересечённой местности.
СК займётся расследованием взрыва украинского снаряда в Ростовской области

Второе видео сняли очевидцы на месте попадания снаряда в жилой дом. На кадрах видно, что у строения повреждена крыша.

Как сообщает ТАСС, снаряд попал в жилой дом на хуторе в Митякинском сельском поселении в Ростовской области на границе с Украиной. Никто не пострадал.

В Главном следственном управлении СКР возбуждено уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований. Распоряжение об этом дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

18 февраля обстановка на линии разграничения в Донбассе обострилась. Украинские военные возобновили обстрелы. В самопровозглашённых республиках началась эвакуация мирного населения в Россию. Также в ДНР и ЛНР объявлено о всеобщей мобилизации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Обстрел приграничной территории Ростовской области с территории Украины
Обстрел приграничной территории Ростовской области с территории Украины
Обстрел приграничной территории Ростовской области с территории Украины
Обстрел приграничной территории Ростовской области с территории Украины
Обстрел приграничной территории Ростовской области с территории Украины
Обстрел приграничной территории Ростовской области с территории Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.