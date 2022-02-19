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В Москве появились первые автоматы по приготовлению пиццы

19:45
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Пока их всего два

В Москве установлены первые пиццематы – вендинговые автоматы для приготовления пиццы. Они появились в переходе у станции метро "Пушкинская" и на международном автовокзале "Саларьево", сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Автомат за три минуты способен приготовить горячую пиццу. Устроен он предельно просто: внутри аппарата мука смешивается с водой, а затем изготавливается диск из теста, на который выкладывается начинка.

Пицца готовится в инфракрасной печи при температуре 380 градусов. Покупатель получает её в традиционной картонной коробке.

"Теперь вы сможете круглосуточно перекусить, когда ждёте автобус на автовокзале, или перехватить пиццу по дороге", - сообщили в пресс-службе департамента.

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