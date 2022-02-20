В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса

Их размещают в пунктах временного приёма

Более 40 тысяч беженцев из Донбасса прибыли за минувшие сутки в Россию. Об этом утром 20 февраля сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. Он провёл выездное заседание комиссии по ситуации с беженцами в Ростове-на-Дону.

Этот регион принял на себя основную нагрузку по размещению беженцев из ДНР и ЛНР. Там введён режим ЧС.

Также утром в воскресенье поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Воронеж. Их направляют в пункты временного приёма, сообщает ТАСС.

Власти Воронежской области заявили, что регион полностью готов к приёму беженцев. В области развёрнуты 42 пункта временного приёма на 4502 места.

18 февраля обстановка на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. Украинские военные возобновили массированные обстрелы.

В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Выезжают в основном женщины, пенсионеры и дети. Также в республиках началась всеобщая мобилизация мужского населения.

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