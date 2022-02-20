Иностранные журналисты попали под обстрел в Донбассе

Пострадавших нет

В Донбассе под обстрел попали иностранные журналисты. В группе были репортёры из CNN, Fox News, Washington Post, New York Times и других зарубежных СМИ.

Журналисты американского телеканала CNN и французского агентства AFP подтвердили на своих сайтах, что попали под миномётный обстрел. Пострадавших нет.

Корреспонденты выехали на передовую в районе посёлка Новолуганское. Их сопровождал глава МВД Украины Денис Монастырский.

Тем временем, в ДНР заявили о продолжении обстрелов на окраинах Донецка. Такая же ситуация складывается и в соседней ЛНР.

Два дня назад обстановка на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. Украинские военные возобновили массированные обстрелы. В Луганске взорван газопровод.

В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Выезжают в основном женщины, пенсионеры и дети. Также в республиках началась всеобщая мобилизация мужского населения.

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