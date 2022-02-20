ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские хоккеисты завоевали серебряные медали на Олимпиаде

10:52
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Они не смогли одолеть сборную Финляндии

Российские хоккеисты не смогли победить в финале пекинской Олимпиады сборную Финляндии. Игра закончилась со счётом 1:2.
Сборная России вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады в Пекине

Первую шайбу в игре забросил Михаил Григоренко. Она стала единственной в финских воротах за весь матч. Во втором периоде финны забили две шайбы. Авторами голов стали Вилле Покка и Ханнес Бьернинен.

До этого Финляндии никогда не становилась олимпийским чемпионом по хоккею. Финны дважды брали серебро Олимпиад – в 1988 и 2006 годах.

По итогам Игр россияне заняли девятое место, но установили рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах. Наши спортсмены завоевали 37 наград. Первые места в командном зачёте у Норвегии, Германии и Китая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Хоккейный матч среди между сборными командами ОКР и Финляндии
Хоккейный матч среди между сборными командами ОКР и Финляндии
Сборная России по хоккею на ОИ-2022
Сборная России по хоккею на ОИ-2022
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.