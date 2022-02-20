Российские хоккеисты завоевали серебряные медали на Олимпиаде

Они не смогли одолеть сборную Финляндии

Российские хоккеисты не смогли победить в финале пекинской Олимпиады сборную Финляндии. Игра закончилась со счётом 1:2.

Первую шайбу в игре забросил Михаил Григоренко. Она стала единственной в финских воротах за весь матч. Во втором периоде финны забили две шайбы. Авторами голов стали Вилле Покка и Ханнес Бьернинен.

До этого Финляндии никогда не становилась олимпийским чемпионом по хоккею. Финны дважды брали серебро Олимпиад – в 1988 и 2006 годах.

По итогам Игр россияне заняли девятое место, но установили рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах. Наши спортсмены завоевали 37 наград. Первые места в командном зачёте у Норвегии, Германии и Китая.

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