В Донецке блокирована группа украинских диверсантов

Ситуация в регионе накаляется

В Донбассе зафиксированы новые обстрелы со стороны украинских силовиков. Как сообщают в Центре по контролю и координации режима прекращения огня, Киев применяет тяжёлое вооружение, запрещённое Минскими соглашениями.

В Донецке блокировали группу диверсантов, которая планировала взорвать критическую инфраструктуру. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности ДНР. Накануне на пути следования колонны беженцев под Луганском был обнаружен заминированный автомобиль.

Неспокойная ночь на всей линии соприкосновения в Донбассе. Над Донецком были замечены беспилотные летательные аппараты, поэтому средства противовоздушной обороны ДНР работали практически до утра. Помимо этого, по окраинам Донецка стреляли украинская артиллерия, сообщает "ТВ Центр".

Данные по разрушениям и пострадавшим людям ещё уточняются. В ДНР отмечают, что с каждым днём количество и интенсивность обстрелов со стороны вооружённых сил Украины только увеличиваются.

На этом фоне продолжается эвакуация жителей народных республик. Из Макеевки запустили пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. А в Луганской народной республике накануне на пути следования автобусных колонн был обнаружен заминированный автомобиль. Сапёры отбуксировали его в безопасное место, где произвели подрыв.

Тем временем в Киев прибыл ещё один с самолёт из Канады. На этот раз привёз автоматы, винтовки с оптическими прицелами, приборы ночного видения.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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