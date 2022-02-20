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Беженцев из Донбасса проверяют на коронавирус

12:31
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Организована бесплатная вакцинация

Свыше двух тысяч беженцев вывезли эвакуационными поездами из Донбасса в Курскую и Воронежскую области. Между тем, ещё более 40 тысяч человек пересекли российскую границу в Ростовской области. Людей размещают в местах временного пребывания. Всем делают ПЦР-тесты на коронавирус. Случаев заболевания пока немного, но для инфицированных возведут обсерваторы.
В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса

Эвакуация жителей Донбасса не прекращается даже ночью. В палаточном лагере МЧС собирают перешедших границу, а затем организованно сажают в транспорт и везут в санатории и пансионаты Ростовской области. МЧС усилило группировку психологов. Жители Донбасса находятся в шоковом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

40 тысяч человек уже пересекли границу, всего ожидают более 700 тысяч. Всех размещают в санаториях, пансионатах, студенческих общежитиях. В пунктах размещения сейчас идёт оформление банковских карт для беженцев, чтобы они могли получить выплату в размере 10 тысяч рублей. На местах обязательно есть и медицинский кабинет. Для всех желающих – бесплатная вакцинация.

Особенно страшно за детей. С ними сейчас работают волонтёры. Организованы комнаты досуга, приглашены аниматоры. Организован сбор гуманитарной помощи. Предприниматели и местные жители привозят продовольствие, предметы первой необходимости и одежду.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
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