Беженцев из Донбасса проверяют на коронавирус

Организована бесплатная вакцинация

Свыше двух тысяч беженцев вывезли эвакуационными поездами из Донбасса в Курскую и Воронежскую области. Между тем, ещё более 40 тысяч человек пересекли российскую границу в Ростовской области. Людей размещают в местах временного пребывания. Всем делают ПЦР-тесты на коронавирус. Случаев заболевания пока немного, но для инфицированных возведут обсерваторы.

Эвакуация жителей Донбасса не прекращается даже ночью. В палаточном лагере МЧС собирают перешедших границу, а затем организованно сажают в транспорт и везут в санатории и пансионаты Ростовской области. МЧС усилило группировку психологов. Жители Донбасса находятся в шоковом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

40 тысяч человек уже пересекли границу, всего ожидают более 700 тысяч. Всех размещают в санаториях, пансионатах, студенческих общежитиях. В пунктах размещения сейчас идёт оформление банковских карт для беженцев, чтобы они могли получить выплату в размере 10 тысяч рублей. На местах обязательно есть и медицинский кабинет. Для всех желающих – бесплатная вакцинация.

Особенно страшно за детей. С ними сейчас работают волонтёры. Организованы комнаты досуга, приглашены аниматоры. Организован сбор гуманитарной помощи. Предприниматели и местные жители привозят продовольствие, предметы первой необходимости и одежду.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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