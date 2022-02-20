Зеленский просит Запад ужесточить санкции против России

Европа не видит нарушений Минских соглашений со стороны Киева

Западные страны согласовали позицию по украинскому вопросу. На Мюнхенской конференции Москву единодушно назвали агрессором и сейчас согласовывают новые санкции. Открытого нарушения Киевом Минских договорённостей страны НАТО упорно не замечают, а президент Украины и вовсе заявил, что жители Донбасса уничтожают сами себя.

Пока высокопоставленные чиновники рассуждают с трибуны о необходимости укрепления НАТО, граждане Германии демонстрируют дипломатию в действии. Противники войны - более полутора тысяч человек – прошли по центру Мюнхена с девизом "Мир для Украины", сообщает "ТВ Центр".

Мир, правда, в глазах ряда чиновников получается пока крайне шаткий. Сегодня Джо Байден готовится созвать очередное заседание Совета нацбезопасности по вопросу Украины. Киев же ждёт реальной помощи, желательно, в виде кредитов, и сетует на то, что Вашингтон до сих пор не ввёл обещанные санкции.

Владимир Зеленский, который прилетел на конференцию одним днём, уже вернулся на Украину и обсудил с руководством силовых ведомств возможные сценарии развития событий. Хотя сценарист из действующего президента, учитывая его видение ситуации на Донбассе, получается, мягко говоря, неважный. По его словам, жители республик сами виноваты.

То, что вчера показывали события на временно оккупированных территориях – миномётный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова… Это прямая провокация! Это чистая ложь! Не было этих раненных. Это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя!

Вдобавок украинский лидер предложил в ближайшее время созвать заседание Совбеза ООН, чтобы обеспечить защиту Киева. В российском МИДе тут же напомнили: встреча уже состоялась два дня назад. А Зеленскому предложили чуть внимательнее следить за международной повесткой.

Впрочем, как и немецкому канцлеру, который, судя по заявлениям, тоже не слишком в курсе происходящего на Украине. Олаф Шольц назвал утверждения о геноциде в Донбассе смехотворными. Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, в свою очередь, пообещала предоставить пугающие доказательства.

Мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии. Публиковать эти материалы мы не можем - любая платформа их заблокирует как недопустимый контент. Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон. Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел всё.

Смотреть, скорее всего, и не захотят. Ведь, учитывая настрой участников Мюнхенской конференции, решение о том, кто виноват, уже принято. Польша требует не только заблокировать запуск "Северного потока-2", но и перекрыть вентиль первого. По словам премьер-министра страны, газ должен прокачиваться только через территорию Украины. Германия и Сербия, впрочем, такое рвение не оценили, опасаясь, что энергетические санкции могут ударить по самой Европе.

Хотя с тем, что санкции против России нужны, согласны практически все. Так что говоря о том, что Мюнхенская конференция превратилась в "клуб одной точки зрения" и отказавшись от участия, Москва не просчиталась. В отличие от Вашингтона. Там уже признали, что данные о вторжении на Украину оказались не вполне точными.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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