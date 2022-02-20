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Названо средство для избавления от постковидного синдрома

12:01
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

С последствиями болезни сталкиваются 80% россиян

С неприятными последствиями перенесённого коронавируса сталкиваются почти 80% россиян. Это следует из результатов опроса, проведённого ВЦИОМ. Но большинство людей не обращаются к специалистам и не проходят реабилитацию. Но избавиться от постковидного синдрома можно.
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Головные боли, нарушения обоняния и вкуса, снижение памяти и внимания - и это лишь часть симптомов, которые встречаются у людей, переболевших COVID-19.  Но по статистике, к врачу обращаются далеко не все, сообщает "ТВ Центр".

Между тем, утверждают специалисты, коронавирус, проникая в организм, нередко приводит к обострению хронических заболеваний и новым патологиям. И вызванные инфекцией нарушения в ВОЗ уже признали заболеванием. Его официальное название - постковидный синдром.

"Набор симптомов абсолютно индивидуален. И у кого-то это четыре-пять компонентов жалоб, и мы говорим, что нужно обращаться к специалисту, жалобы к которому доминируют. А у кого-то это две жалобы, но которые сохраняются до одного года", - отмечает заместитель директора по научной работе ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.

Один из наиболее частых симптомов постковидного синдрома - астения - состояние патологической усталости, вызванное истощением ресурсов организма, а также гипоксией, то есть дефицитом кислорода в тканях органов, развивающимся после болезни.

"Органы теряют возможность получать соответствующие продукты питания – нужный кислород. Надо помочь этой клетке каким-то образом выжить. Для этого существуют лекарственные препараты, способные улучшить функции этих клеток, одним из которых является Милдронат", - отметил заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ имени Евдокимова Минздрава России Аркадий Вёрткин.

Наблюдения за больными в ковидных стационарах и после их выписки на этапе реабилитации подтверждают эффективность препаратов, помогающих клеткам выживать при гипоксии. Применяя их пациенты быстрее шли на поправку и восстанавливались, говорят врачи. Но предупреждают - правильно назначить курс препарата может только специалист.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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