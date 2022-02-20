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В ЛНР сообщили о жертвах среди мирного населения после обстрелов ВСУ

13:19
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Разрушены несколько жилых домов

В результате обстрела ВСУ в Луганской народной республике погибли два мирных жителя и разрушено пять жилых домов. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР.
Иностранные журналисты попали под обстрел в Донбассе

Украинские военные предприняли попытку прорыва на линии разграничения у населённого пункта Пионерское в семи километрах от границы с Россией. Утром 20 февраля военные при поддержке артиллерии пытались форсировать реку Северский Донец, но защитники ЛНР отразили атаку.

В конце этой недели обстановка на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. Украинские военные возобновили массированные обстрелы. Снаряды летят, в том числе, и в частный сектор. В Луганске взорван газопровод.

В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Выезжают в основном женщины, пенсионеры и дети. Также в республиках началась всеобщая мобилизация мужского населения.

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