В ЛНР сообщили о жертвах среди мирного населения после обстрелов ВСУ

Разрушены несколько жилых домов

В результате обстрела ВСУ в Луганской народной республике погибли два мирных жителя и разрушено пять жилых домов. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Украинские военные предприняли попытку прорыва на линии разграничения у населённого пункта Пионерское в семи километрах от границы с Россией. Утром 20 февраля военные при поддержке артиллерии пытались форсировать реку Северский Донец, но защитники ЛНР отразили атаку.

В конце этой недели обстановка на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. Украинские военные возобновили массированные обстрелы. Снаряды летят, в том числе, и в частный сектор. В Луганске взорван газопровод.

В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Выезжают в основном женщины, пенсионеры и дети. Также в республиках началась всеобщая мобилизация мужского населения.

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