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945 тысяч граждан Донбасса захотели получить российские паспорта

13:43
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Их выдают по упрощённой схеме

Почти миллион жителей Донбасса подали заявления на гражданство России. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.
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По состоянию на середину февраля, российские паспорта получили более 775 тысяч жителей Донбасса, ещё 170 тысяч получат их в ближайшее время.

Российские паспорта в Донбассе начали выдавать по упрощённым правилам в 2019 году. С того времени число граждан, пожелавших их получить, неуклонно растёт.

В Москве не раз отмечали, что выдача паспортов жителям Донбасса не означает автоматического присоединения региона к России. Эта мера принята из-за блокады региона украинскими властями. На этой неделе президент Владимир Путин навал происходящее в Донбассе геноцидом.

В ночь на 18 февраля обстановка на линии разграничения на юго-востоке Украины резко обострилась. Украинские военные возобновили массированные обстрелы. 

В ДНР и ЛНР объявлено об эвакуации мирного населения в Россию. Выезжают в основном женщины, пенсионеры и дети. Также в самопровозглашённых республиках началась всеобщая мобилизация мужского населения.

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