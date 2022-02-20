945 тысяч граждан Донбасса захотели получить российские паспорта

Их выдают по упрощённой схеме

Почти миллион жителей Донбасса подали заявления на гражданство России. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

По состоянию на середину февраля, российские паспорта получили более 775 тысяч жителей Донбасса, ещё 170 тысяч получат их в ближайшее время.

Российские паспорта в Донбассе начали выдавать по упрощённым правилам в 2019 году. С того времени число граждан, пожелавших их получить, неуклонно растёт.

В Москве не раз отмечали, что выдача паспортов жителям Донбасса не означает автоматического присоединения региона к России. Эта мера принята из-за блокады региона украинскими властями. На этой неделе президент Владимир Путин навал происходящее в Донбассе геноцидом.

В ночь на 18 февраля обстановка на линии разграничения на юго-востоке Украины резко обострилась. Украинские военные возобновили массированные обстрелы.

В ДНР и ЛНР объявлено об эвакуации мирного населения в Россию. Выезжают в основном женщины, пенсионеры и дети. Также в самопровозглашённых республиках началась всеобщая мобилизация мужского населения.

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