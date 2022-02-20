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Студент из Йемена 4 месяца живёт в аэропорту "Внуково"

16:25
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Он не может никуда улететь

Почти четыре месяца в транзитной зоне аэропорта "Внуково". В такой патовой ситуации оказался уроженец Йемена по имени Али. В Россию его не пускают, хоть он уже был в нашей стране и даже нашёл в Москве себе невесту.

Но потом что-то пошло не так с документами. И теперь вместо планирования свадьбы он вынужден обитать в подсобке, мыться раз в месяц и буквально искать, чем утолить голод.

Виктор Прокушев разбирался в этой неоднозначной истории и пытался понять, есть ли у Али хоть какой-то выход (смотрите видео).

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Студент из Йемена живет в аэропорту "Внуково"
Студент из Йемена живет в аэропорту "Внуково"
Аэропорт "Внуково"
Аэропорт "Внуково"
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
Студент из Йемена со своей девушкой
Студент из Йемена со своей девушкой
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
Аэропорт "Внуково"
Аэропорт "Внуково"
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