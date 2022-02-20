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Дело экс-главы Раменского района обрастает новыми подробностями

15:26
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Андрея Кулакова снова арестовали

Новый поворот в скандальном процессе над экс-главой Раменского района Подмосковья Андреем Кулаковым. На неделе его снова взяли под стражу. Однажды уже оправданный по делу об убийстве собственной любовницы Евгении Исаенковой, он будет дожидаться нового рассмотрения за решёткой.

Собирать коллегию присяжных заново потребовалось по процессуальным причинам. К тому же, после признания Кулакова невиновным оставался вопрос: кто же тогда расправился с женщиной?

Татьяна Сидорова поговорила с самим Кулаковым, адвокатами и следователями и узнала перспективы дела (смотрите видео).

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