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В Белоруссии пресекли попытку срыва референдума по Конституции

14:30
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Провокаторов задержали сотрудники КГБ

КГБ Белоруссии пресёк деятельность групп, которые готовили срыв конституционного референдума. Волеизъявление граждан хотели сорвать лица, работающие под иностранным кураторством.
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"Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Белоруссии конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и экстремизмом", - рассказал в эфире белорусского телеканала ОНТ глава отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Имена всех заказчиков, организаторов, исполнителей и спонсоров противоправных действий в КГБ известны, подчеркнул он. Участники провокационных групп призывали граждан страны портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им.

Конституционный референдум в Белоруссии намечен на 27 февраля. Александр Лукашенко решил провести его после массовых протестов 2020 года, когда после президентских выборов часть населения вышла на улицы с требованием пересмотреть итоги голосования.

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