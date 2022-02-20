В Белоруссии пресекли попытку срыва референдума по Конституции

Провокаторов задержали сотрудники КГБ

КГБ Белоруссии пресёк деятельность групп, которые готовили срыв конституционного референдума. Волеизъявление граждан хотели сорвать лица, работающие под иностранным кураторством.

"Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Белоруссии конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и экстремизмом", - рассказал в эфире белорусского телеканала ОНТ глава отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Имена всех заказчиков, организаторов, исполнителей и спонсоров противоправных действий в КГБ известны, подчеркнул он. Участники провокационных групп призывали граждан страны портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им.

Конституционный референдум в Белоруссии намечен на 27 февраля. Александр Лукашенко решил провести его после массовых протестов 2020 года, когда после президентских выборов часть населения вышла на улицы с требованием пересмотреть итоги голосования.

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