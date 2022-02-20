Кузнецова рассказала о судьбе детей-сирот из Донбасса

Их готовы принять в свои семьи россияне

Россияне готовы принять в свои семьи эвакуированных из Донбасса детей-сирот. О том, что такие запросы уже есть, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она приняла участие в открытии в Ростове-на-Дону центра правовой помощи эвакуированным жителям Донбасса.

Анна Кузнецова в 2016-21 годах занимала должность уполномоченного при президенте по правам ребёнка. После избрания в Госдуму она продолжает активно заниматься решением проблем детей и семей с детьми.

Тем временем территориальное управление ФСБ России по Ростовской области сообщило, что за сутки через границу прошли более 30 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР. Во временных центрах размещения находятся почти три тысячи детей.

Основную массу беженцев принимает Ростовская область, но их также доставляют и в Воронежскую. В этих двух регионах объявлен режим ЧС. Все беженцы получат от российского государства по 10 тысяч рублей.

В пятницу, 18 февраля обстановка на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. Украинские военные возобновили массированные обстрелы. В Луганске взорван газопровод.

В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Выезжают в основном женщины, пенсионеры и дети. Также в республиках началась всеобщая мобилизация мужского населения.

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