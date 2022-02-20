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Россия и Белоруссия продолжат учения из-за обострения в Донбассе

17:15
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Ситуация там накаляется

Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования Союзного государства. Такое решение после масштабных учений с запуском баллистических ракет принято в связи с непростой ситуацией в Донбассе.
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О том, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение продолжить проверку сил реагирования, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", - заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Накануне завершились российско-белорусские учения "Союзная решимость - 2022". Все пуски российских ракет с наземного, воздушного и подводного положений в последний день учений прошли успешно. Российская армия продемонстрировала высокий уровень подготовки.

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