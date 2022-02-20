Болезнь протекает в лёгкой форме
Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом. Как сообщает Букингемский дворец, симптомы заболевания у неё легкие, они напоминают обычную простуду.
95-летняя королева продолжит выполнение лёгких обязанностей в Виндзоре на следующей неделе, пишет газета The Telegraph.
За время пандемии королева не разу серьёзно не болела, у неё были только небольшие проблемы со спиной.
В начале февраля Елизавета II назвала имя следующей королевы Великобритании. Это будет супруга принца Чарльза Камилла.
В этом году исполняется 70 лет со дня восшествия на престол Елизаветы II. Официальные торжества по традиции пройдут летом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram