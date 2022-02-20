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Елизавета II заразилась коронавирусом

15:20
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Болезнь протекает в лёгкой форме

Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусом. Как сообщает Букингемский дворец, симптомы заболевания у неё легкие, они напоминают обычную простуду.
Елизавета II назвала имя следующей королевы Великобритании

95-летняя королева продолжит выполнение лёгких обязанностей в Виндзоре на следующей неделе, пишет газета The Telegraph.

За время пандемии королева не разу серьёзно не болела, у неё были только небольшие проблемы со спиной.

В начале февраля Елизавета II назвала имя следующей королевы Великобритании. Это будет супруга принца Чарльза Камилла.

В этом году исполняется 70 лет со дня восшествия на престол Елизаветы II. Официальные торжества по традиции пройдут летом.

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