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"Призываем к разуму": Кремль сделал заявление по Донбассу

16:12
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Ситуация там обостряется

В Кремле назвали "очень плохим упражнением" ежедневное объявление даты вторжения России на Украину. Это очень плохая практика, которая может иметь пагубные последствия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса

Он призвал всех, кто распространяет подобную информацию, к разуму.  "Призываем, призываем к разуму. Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать?" – сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

По его мнению, когда обстановка накалена до максимума, как сейчас на линии соприкосновения в Донбассе, любая искра или мелкая провокация может повлечь непоправимые последствия.

Песков обратил внимание и на то, что в мире никто не обращается к Украине и не призывает её к сдержанности и осторожности. "Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, наверное, даже адекватной. Я уж не говорю об объективной", - отметил пресс-секретарь.

Представитель Путина также напомнил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Мы – последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово "война", подчеркнул Песков.

На этой неделе резко обострилась обстановка на линии разграничения в Донбассе. ВСУ возобновили массированные обстрелы ДНР и ЛНР. В связи с этим главы республик объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Кроме того, там началась всеобщая мобилизация мужского населения.

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