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В Пекине прошла церемония закрытия Олимпиады

18:13
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Знаменосцем нашей сборной был Александр Большунов

В Пекине прошла торжественная церемония закрытия зимней Олимпиады. Знаменосцем российской сборной был лыжник Александр Большунов, он взял три золота на этих Играх.
Путин отметил триумфальное выступление лыжника Большунова в Пекине

Во время церемонии закрытия Большунова наградили золотой медалью за победу в марафоне. Вручила награду президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии закрытия Игр передал олимпийский флаг мэру Милана Джузеппе Сале и мэру Кортина-д'Ампеццо Джанпьетро Гедине. Зимние Олимпийские игры 2026 года примут эти два итальянских города.

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля. Сборная России на Олимпиаде заняла девятое место в общекомандном зачёте, завоевав 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Такое число наград стало рекордом для нашей сборной на зимних Играх.

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Церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине
Церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине
Церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине
Церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине
Церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине
Церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине
Церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине
Церемония закрытия Олимпиады-2022 в Пекине
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