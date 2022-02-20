В Пекине прошла церемония закрытия Олимпиады

Знаменосцем нашей сборной был Александр Большунов

В Пекине прошла торжественная церемония закрытия зимней Олимпиады. Знаменосцем российской сборной был лыжник Александр Большунов, он взял три золота на этих Играх.

Во время церемонии закрытия Большунова наградили золотой медалью за победу в марафоне. Вручила награду президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии закрытия Игр передал олимпийский флаг мэру Милана Джузеппе Сале и мэру Кортина-д'Ампеццо Джанпьетро Гедине. Зимние Олимпийские игры 2026 года примут эти два итальянских города.

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля. Сборная России на Олимпиаде заняла девятое место в общекомандном зачёте, завоевав 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Такое число наград стало рекордом для нашей сборной на зимних Играх.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram