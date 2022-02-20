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Путин назвал Макрону виновных в эскалации ситуации в Донбассе

17:48
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Президенты провели телефонный разговор

Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции заявил, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят провокации киевских силовиков. Разговор состоялся по инициативе Эммануэля Макрона, сообщает Кремль.
Разговор Путина и Макрона длился почти два часа

"Выражена серьёзная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков", - говорится в сообщении.

Главы государств детально обсудили ситуацию вокруг Украины и меры по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности России.

Французская сторона сообщила, что Путин и Макрон договорились организовать в ближайшие часы встречу рабочей группы для достижения прекращения огня на Украине. В Кремле пока эту информацию не комментируют.

По данным Елисейского дворца, разговор Путина и Макрона длился один час 45 мину, после чего французский лидер позвонил Владимиру Зеленскому. С президентом Украины он говорил 30 минут.

7 февраля президент Франции прилетал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. После этого, 12 февраля два президента общались по телефону. Главной темой всех этих бесед была ситуация вокруг Украины.

В последние дни резко обострилась обстановка на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили массированные обстрелы. Есть информация о подготовке масштабного наступления.

В связи с этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации мирного населения в Россию. Также в республиках началась всеобщая мобилизация мужского населения.

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