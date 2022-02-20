В Москву пришла мартовская погода

Сугробы постепенно уменьшаются

В середине февраля погода радует москвичей теплом, а в некоторые дни и солнцем. По прогнозу Гидрометцентра, тёплые дни будут в столичном регионе и на следующей неделе.

Синоптики говорят, что такая погода больше характерна для начала или середины марта, а не для февраля. Это не значит, что в марте будет апрельская погода, уверяют специалисты.

21 и 22 февраля по ночам в столице будет нулевая температура, а днём воздух прогреется до плюс 2-5 градусов. В середине недели ночью подморозит до минус 5-7 градусов, но днём всё равно будет плюсовая температура – чуть выше нуля.

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