В Сирии прошли масштабные учения ВКС России

В них приняли участие дальние бомбардировщики Ту-22

Экипажи российских истребителей МиГ-31 выполнили в Сирии условные пуски гиперзвуковых ракет "Кинжал", а дальние бомбардировщики Ту-22 провели патрулирование акватории.

На авиабазе Хмеймим техники готовят к очередному вылету дальние ракетоносцы Ту-22. В ходе совместных учений ВМФ и ВКС России они отрабатывают взаимодействие в восточной части Средиземного моря у берегов Сирии, сообщает "ТВ Центр".

Тяжёлый бомбардировщик Ту-2М3 оснащён сверхзвуковой противокорабельной ракетой дальнего действия Х-22. Другое название этой ракеты - "Буря". И оправдывает его она в полной мере. Наносить удары Х-22 способна как по стационарным целям, так и по любым кораблям - авианосцам, крейсерам, эсминцам и фрегатам.

На этом этапе учений в восточной части Средиземноморья в воздухе одновременно российские бомбардировщики Ту-22М3, истребители МиГ-31К, противокорабельные самолёты Ил-38 и многофункциональные истребители Су-30СМ. Разведка, патрулирование, борьба с надводными и подводными целями - у каждой машины своя задача.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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