ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлена тема Всемирного дня защиты прав потребителей

19:18
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

Роспотребнадзор проведёт выездные консультации в Москве

Международная организация потребителей (Consumers International) объявила тему Всемирного дня прав потребителей 2022 года - Fair Digital Finance ("Справедливые цифровые финансовые услуги"). Он будет отмечаться 15 марта.
Роспотребнадзор проведет консультации для потребителей

Развитие таких услуг связано с пандемией коронавируса, а безусловным преимуществом стали прозрачность и скорость их оказания. Исследования показывают, насколько быстро происходит развитие цифровых финансов.

Ожидается, что к 2024 году число потребителей цифровых банковских услуг превысит 3,6 миллиарда человек. В 2020 году Россия вошла в топ-5 стран по отказу от наличных, а пандемия ускорила изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около 10 лет.

Столичное управление Роспотребнадзора проведёт приуроченное ко Всемирному дню прав потребителей консультирование всех желающих в МФЦ и торговых центрах  в конце-февраля - начале марта. Специалисты ведомства будут консультировать граждан и общаться с предпринимателями в крупных ТЦ во всех административных округах.

Роспотребнадзор неоднократно указывал, что в России нужно изменить механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг по переводу денежных средств, поставить заслон киберпреступникам и телефонным мошенникам. На выездных консультациях пойдёт речь, в том числе, и о способах такой защиты.

Подробная информация о МФЦ и торговых центрах, в которых можно получить профессиональную консультацию, есть на сайте столичного управления Роспотребнадзора и на портале Центра госуслуг Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Интернет-шоппинг
Интернет-шоппинг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.