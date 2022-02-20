Объявлена тема Всемирного дня защиты прав потребителей

Роспотребнадзор проведёт выездные консультации в Москве

Международная организация потребителей (Consumers International) объявила тему Всемирного дня прав потребителей 2022 года - Fair Digital Finance ("Справедливые цифровые финансовые услуги"). Он будет отмечаться 15 марта.

Развитие таких услуг связано с пандемией коронавируса, а безусловным преимуществом стали прозрачность и скорость их оказания. Исследования показывают, насколько быстро происходит развитие цифровых финансов.

Ожидается, что к 2024 году число потребителей цифровых банковских услуг превысит 3,6 миллиарда человек. В 2020 году Россия вошла в топ-5 стран по отказу от наличных, а пандемия ускорила изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около 10 лет.

Столичное управление Роспотребнадзора проведёт приуроченное ко Всемирному дню прав потребителей консультирование всех желающих в МФЦ и торговых центрах в конце-февраля - начале марта. Специалисты ведомства будут консультировать граждан и общаться с предпринимателями в крупных ТЦ во всех административных округах.

Роспотребнадзор неоднократно указывал, что в России нужно изменить механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг по переводу денежных средств, поставить заслон киберпреступникам и телефонным мошенникам. На выездных консультациях пойдёт речь, в том числе, и о способах такой защиты.

Подробная информация о МФЦ и торговых центрах, в которых можно получить профессиональную консультацию, есть на сайте столичного управления Роспотребнадзора и на портале Центра госуслуг Москвы.

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