В ДНР сообщили об обстреле населенного пункта из минометов

Выпущено 26 снарядов

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в понедельник сообщило, что украинские военные выпустили 26 мин калибра 120 миллиметров по населенному пункту Петровское.

Данное вооружение запрещено Минскими соглашениями. Кроме того, силовики применяли гранаты, отмечает РИА Новости.

В ЛНР также сообщили, что украинские силовики утром в понедельник нарушили режим прекращения огня, повреждены три жилых дома в самопровозглашенной республике.

В последние дни резко обострилась обстановка на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные возобновили массированные обстрелы. Есть информация о подготовке масштабного наступления.

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