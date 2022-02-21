ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России начали выдавать COVID-сертификаты по тестам на антитела

08:18
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Новый порядок действует с 21 февраля

В России с 21 февраля 2022 года начал действовать новый порядок выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.
Названо условие получения европейского ковид-сертификата

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения, в сертификате появятся сведения о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного COVID-19 либо о наличии сведений о положительном результате теста на антитела к коронавирусу.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Сдать тест можно в любой лицензированной лаборатории.

Сертификат, выданный по результатам теста на антитела, будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов теста.

Те, кто перенесли COVID-19, что подтверждено ПЦР-тестом, но не обращались к врачу, после получения положительного результата теста на антитела могут получить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста, сообщает РИА Новости.

Как уточнял ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, при выдаче сертификатов по наличию антител требования к уровню антител не устанавливаются, главное — их наличие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
COVID-сертификат
COVID-сертификат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.