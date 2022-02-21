В России начали выдавать COVID-сертификаты по тестам на антитела

Новый порядок действует с 21 февраля

В России с 21 февраля 2022 года начал действовать новый порядок выдачи сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения, в сертификате появятся сведения о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного COVID-19 либо о наличии сведений о положительном результате теста на антитела к коронавирусу.

Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Сдать тест можно в любой лицензированной лаборатории.

Сертификат, выданный по результатам теста на антитела, будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов теста.

Те, кто перенесли COVID-19, что подтверждено ПЦР-тестом, но не обращались к врачу, после получения положительного результата теста на антитела могут получить сертификат сроком действия на год с даты ПЦР-теста, сообщает РИА Новости.

Как уточнял ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, при выдаче сертификатов по наличию антител требования к уровню антител не устанавливаются, главное — их наличие.

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