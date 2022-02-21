Белый дом назвал условие встречи Байдена с Путиным

Вашингтон напомнил о ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Россия не совершит "вторжение" на Украину. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Чиновница напомнила, что госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров запланировали на 24 февраля встречу в Европе. После этого Байден готов встретиться с Путиным, "если не будет вторжения".

Власти Франции, в свою очередь, сообщили о предложении французского лидера Эмманюэля Макрона провести российско-американский саммит на уровне глав государств по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

В администрации Макрона заявили, что Москва и Вашингтон согласились с этой инициативой, а почву для переговоров подготовит встреча Лаврова и Блинкена, сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин всегда расположен к переговорам и дипломатии. Представитель Кремля напомнил, что именно российский лидер инициировал вопрос гарантий безопасности для России.

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