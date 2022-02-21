Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в марте

Это связано с переносом рабочих дней из-за праздников

Первая неделя марта для работающих россиян будет содержать не пять, а шесть рабочих дней. Об этом напомнила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Юрист уточнила, что в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни. В марте рабочими будут дни с 28 февраля по 5 марта — в субботу также предстоит работать.

При этом предпраздничный рабочий день, 5 марта, будет сокращен на один час. После этого россиян ждут три дня отдыха, с 6 по 8 марта, в честь Международного женского дня, цитирует Нечаеву РИА Новости.

Ранее россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. 23 февраля – День защитника Отечества – выходной, он выпадает на среду. Соответственно, на начавшейся неделе работать предстоит четыре дня, а во вторник рабочий день будет на час меньше.

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