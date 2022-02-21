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Глава Еврокомиссии назвала главный рычаг давления на Россию

09:22
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Самым слабым местом России политик сочла экономику

Самым мощным рычагом воздействия на Россию из имеющихся в распоряжении у Евросоюза являются экономические и финансовые санкции. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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Политик заявила, что Брюссель готов ответить санкциями, если "Владимир Путин начнет войну". По мнению фон дер Ляйен, эта мера будет действенна, поскольку "экономика — самое слабое звено России".

При этом глава Еврокомиссии на дала окончательного ответа на вопрос, означает ли это готовность заблокировать для России международную банковскую систему SWIFT. Однако она заявила, что финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков.

Что касается экономики, санкции Европы, по словам фон дер Ляйен, затронут "все товары, которые России необходимы для модернизации и диверсификации экономики", которые производятся европейскими странами.

Антироссийские санкции поддерживают не только в ЕС, но и в Великобритании, США и Канаде, заявила глава ЕК в интервью телеканалу ARD.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что проект российского газопровода "Северный поток — 2" может быть временно закрыт, в зависимости от развития ситуации вокруг Украины. При этом Боррель подчеркнул, что это не означает, что проект "перестанет работать навсегда".

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