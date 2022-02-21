США подготовили санкции против крупных российских банков

Пакет включает запрет на обработку международных транзакций

Очередной пакет санкций США против России затронет крупные российские банки. Он включает запрет на обработку международных транзакций. Ограничения введут в случае российского "вторжения" на Украину, передает Reuters.

Агентство сообщает со ссылкой на источники в американской администрации, что Соединенные Штаты также намерены задействовать санкции против российских физических и юридических лиц. Ограничения включают замораживание активов и запрет на любые транзакции. Официально в Белом доме и Минфине эту информацию пока не комментируют.

Источники тем временем уточняют, что рестрикции направлены в том числе на сокращение корреспондентских отношений банков США и России, которые позволяют осуществлять международные платежи. Окончательный перечень российских кредитных учреждений пока не утвержден. В администрации полагают, что в список войдут Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.РФ.

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