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США подготовили санкции против крупных российских банков

08:26
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Пакет включает запрет на обработку международных транзакций

Очередной пакет санкций США против России затронет крупные российские банки. Он включает запрет на обработку международных транзакций. Ограничения введут в случае российского "вторжения" на Украину, передает Reuters.

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Агентство сообщает со ссылкой на источники в американской администрации, что Соединенные Штаты также намерены задействовать санкции против российских физических и юридических лиц. Ограничения включают замораживание активов и запрет на любые транзакции. Официально в Белом доме и Минфине эту информацию пока не комментируют.

Источники тем временем уточняют, что рестрикции направлены в том числе на сокращение корреспондентских отношений банков США и России, которые позволяют осуществлять международные платежи. Окончательный перечень российских кредитных учреждений пока не утвержден. В администрации полагают, что в список войдут Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.РФ.

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