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Москвичей предупредили о серьезном понижении давления

08:44
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Метеозависимым напоминают об осторожности

Погода в столице 21 февраля будет облачной. Воздух в Москве прогреется до плюс трех градусов, прогнозирует ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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"Сегодня облачно, временами небольшие осадки. Плюс 1-3 градуса в Москве, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов", - цитирует синоптика РИА Новости.

Так же, как и днем раньше, будет дуть порывистый ветер - юго-западный, 5-10 метров в секунду. Метеозависимым людям следует быть осторожными: атмосферное давление существенно понизится, до 733 миллиметров ртутного столба. Ранее метеорологи пообещали, что погода станет более комфортной с четверга: ветер стихнет, осадки прекратятся.

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